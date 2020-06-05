Акциз на смазочные масла уничтожит их производство в Украине Проголосованный и вступивший в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым базовые масла были внесены в перечень подакцизных товаров, уничтожит производство смазочных материалов в Украине, заявили представители отрасли на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 4 июня.



По словам директора по маркетингу СП "Азмол-Бритиш Петрокемикалс" Максима Токина, работа отрасли по производству масел и смазок в стране на сегодня полностью остановилась, поскольку законодатель не предусмотрел переходного периода, чтобы производители сумели подготовиться к работе с подакцизным товаром, который используется при производстве 90% масел и смазок.



"Производители масло-смазочной отрасли не имели никаких шансов оформить лицензии на производство, продажу и хранение топлива, получить статус плательщика акциза, оборудовать дорогостоящими приборами учета все емкостные парки своих предприятий. На все эти процедуры каждому предприятию необходимо затратить миллионы гривень и от шести месяцев до года", - сказал он.



При этом вся украинская отрасль становится неконкурентоспособной по сравнению с импортерами масел и смазок, основанная часть которых поступает из РФ и Беларуси.



"Государство ввело акциз EUR213,5/тыс. литров для базовых масел. Именно из них производится вся линейка готовых продуктов: моторных, индустриальных, гидравлических, трансмиссионных и других масел и смазок. С 21 мая государство, введя акциз, автоматически на 50%, подняло цену на все эти продукты, но только на продукты украинского производства. Такой продукт, произведенный в другой стране на основе базового масла, сегодня может ввозиться в Украину, не облагаясь акцизом", - подчеркнул М.Токин.



По его словам, инициаторы такой правки ставили перед собой цель усложнить жизнь недобросовестным предприятиям, которые ввозят в страну базовые масла, чтобы разбавлять ими дизтопливо. В то же время "бодяжники" либо уже имеют необходимые лицензии для работы с топливом, либо нашли возможность ввозить базовые масла под другими кодами, не попадающими под акциз.



В свою очередь директор по маркетингу СП "Юкойл" Андрей Гущин отметил, что Министерство обороны Украины и все стратегические предприятия Украины - "Энергоатом", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Укрзализныця" - снабжаются маслами исключительно украинского производства, и на эту группу товаров в стране до последнего времени цены были ниже, чем в той же России. Кроме того, 20% производства выпускаемой в стране продукции шло на экспорт более чем 100 стран.



"Срываются экспортные контракты… Также нам предстоят судебные разбирательства в части выигранных тендеров с тем же Министерством обороны и "Укргазвыдобування" и других стратегических предприятий. В новой реальности мы не сможем выполнить взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.



В свою очередь "КСМ Лубрикантс" Вячеслав Старостин подчеркнул, что предприятия отрасли, годовой оборот которой в стране составляет 0,5 млрд долл., с конца мая стали просто вне закона.



"23 мая в стране появились десятки тысяч преступников – это производители смазочных материалов, это трейдеры, это логистически-промышленные предприятия, у которых на складах внезапно образовались остатки подакцизных товаров. Т.е. вчера их не было, мы проснулись – и мы все вне закона. Что дальше следует? Хранение без лицензии – это один миллион, отсутствие зарегистрированного акцизного склада – еще один миллион. На сегодня проблема наличия товара стала токсичной и опасной. Эти товары есть в Госрезерве, на многих других предприятиях, у всех дистрибьютеров. Никто даже особо не понимает проблемы, которая создалась в рамках государства и как ее решать", - сказал он.



Директор компании ООО "НВП "Агринол" Вячеслав Полищук отметил, что на градообразующих бердянских заводах "Агринол" и "Азмол" задействованы 1,5 тыс. человек, тогда как население города составляет 100 тыс.



"На сегодня оба предприятия остановились, и что будет с работниками не знает никто… Закон принимали, абсолютно не думая о том, что будет с этими людьми", - подчеркнул он.



В этой связи отрасли призвали президента немедленно вмешаться в ситуацию и разрешить проблему, которую создали законодатели.



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