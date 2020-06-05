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Экономике Германии потребуется два года для восстановления

05.06.20 12:44
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Экономика Германии значительно сократится в этом году и ей может потребоваться два года, чтобы наверстать упущенное, сообщил в пятницу центробанк страны, присоединившись к череде прогнозов, предсказывающих лишь постепенное восстановление после вызванной пандемией рецессии, передает Reuters.

Крупнейшая экономика еврозоны сократится на 7,1% в 2020 году с учетом сезонных поправок и на 6,8% - без их учета, сообщил Бундесбанк в своем полугодовом прогнозе, через несколько дней после того, как правительство согласовало программу стимулирования экономики в размере 130 миллиардов евро.

Прогнозы Бундесбанка в настоящее время в целом соответствуют прогнозам правительства и его Совета экономических экспертов, которые прогнозируют снижение в диапазоне от 6% до 7%.

В 2021 году скорректированный ВВП ожидается на уровне 3,2%, а в 2022 - 3,8%, согласно прогнозу Бундесбанка.

“Госфинансирование вносит значительный вклад в стабилизацию”, - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдманн. - “Новые стимулы уместны в нынешней ситуации, и я положительно оцениваю правительственную программу стимулирования экономики

Прогноз Бундесбанка был опубликован на следующий день после того, как ЕЦБ понизил свои прогнозы для еврозоны, прогнозируя снижение ВВП на 8,7% в 2020 году в рамках базового сценария и падение на 12,6% - согласно “тяжелому” сценарию.

МинПром

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