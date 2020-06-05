В Киеве передумали открывать рестораны и бассейны В Киеве не намерены пока что открывать рестораны, кафе и бассейны, заявил мэр столицы Виталий Кличко.



"Друзья! Киев пока не открывать рестораны и кафе и бассейны. Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на данный момент один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму и сегодня составляет 14,9", - отметил мэр во время онлайн пресс-конференции в пятницу.



В связи с этим, по словам В.Кличко, власти города не могут позволить рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления.



"Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - подчеркнул он.



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