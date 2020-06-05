Укрспецэкспорт выиграл тендер на ремонт пакистанских самолетов Госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в концерн Укроборонпром, выиграла многомиллионный тендер в Пакистане на ремонт самолета-заправщика Ил-78. Соответствующий контракт заключен с Управлением закупок ВВС Пакистана. Об этом в сообщила пресс-служба Укроборонпрома.



"По результатам тендера ГК Укрспецэкспорт заключила с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов. Работы по контракту будет выполнять предприятие ГК Укроборонпром - ГП Николаевский авиаремонтный завод", - говорится в сообщении.



Также получено подтверждение от Военно-воздушных сил Пакистана о намерении заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по итогам выполнения первого контракта.



Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долл.



В компании сообщили, что данным контрактом продолжают укреплять позиции Украины на мировом рынке вооружения и открывают новую страницу сотрудничества с Пакистаном.



Реализация указанных контрактов гарантирует поступление в Украину валютных средств, обеспечит долговременными контрактами украинский оборонно-промышленный комплекс и укрепит украинские позиции на мировом рынке вооружений и военной техники (ВВТ).



МинПром





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