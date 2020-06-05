Одесский морпорт заработал 33 млн грн

ГП "Одесский морской торговый порт" за период с января по май 2020 года получило прибыль в размере 33 млн грн. Об этом собщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Одесский порт".
"По итогам пяти месяцев работы портофлота прибыль подразделения составила около 1,8 млн грн", - сообщил и.о. директора ГП ОМТП Алексей Мясковский.
По словам А.Мясковского, подразделение "Судоверфь "Украина", вдвое сократило плановый убыток, а судоремонтная мастерская ПСМ-650 при запланированном убытке показала прибыль в 71 тыс. грн.
Ранее Мининфраструктуры утвердило финплан Одесского МТП на 2020 год с плановой прибылью в размере 25 млн грн.
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