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В июне индийские сталевары планируют задействовать 40-45% мощностей

05.06.20 12:01 , uaprom.info
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Ведущие индийские металлургические компании восстанавливают производство после карантина, режим которого на большей части территории страны был ослаблен в мае

Корпорация JSW Steel в прошедшем месяце довела средний уровень загрузки мощностей до 83% по сравнению с 38% в апреле. Другие крупные индийские компании Jindal Steel & Power, SAIL и Tata Steel также достигли к концу мая 80-85%-ной загрузки

В июне индийские металлургические комбинаты планируют повысить показатель средней загрузки мощностей до 80-90%. В то же время, небольшие предприятия, выплавляющие сталь в электродуговых и индукционных печах, будут и дальше простаивать из-за отсутствия сырья и рабочей силы вследствие сохраняющихся транспортных и карантинных ограничений. Между тем на мини- и микрозаводы приходится порядка 50% производства стали в Индии.

Спрос на стальную продукцию в стране в настоящее время не превышает 20-25% от докризисного уровня. Из строек запустились, в основном, инфраструктурные проекты, финансируемые государством. В машиностроительной отрасли активность проявляет только сегмент сельскохозяйственной техники и оборудования.

МинПром

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