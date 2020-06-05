В июне индийские сталевары планируют задействовать 40-45% мощностей Ведущие индийские металлургические компании восстанавливают производство после карантина, режим которого на большей части территории страны был ослаблен в мае



Корпорация JSW Steel в прошедшем месяце довела средний уровень загрузки мощностей до 83% по сравнению с 38% в апреле. Другие крупные индийские компании Jindal Steel & Power, SAIL и Tata Steel также достигли к концу мая 80-85%-ной загрузки



В июне индийские металлургические комбинаты планируют повысить показатель средней загрузки мощностей до 80-90%. В то же время, небольшие предприятия, выплавляющие сталь в электродуговых и индукционных печах, будут и дальше простаивать из-за отсутствия сырья и рабочей силы вследствие сохраняющихся транспортных и карантинных ограничений. Между тем на мини- и микрозаводы приходится порядка 50% производства стали в Индии.



Спрос на стальную продукцию в стране в настоящее время не превышает 20-25% от докризисного уровня. Из строек запустились, в основном, инфраструктурные проекты, финансируемые государством. В машиностроительной отрасли активность проявляет только сегмент сельскохозяйственной техники и оборудования.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



