Nippon Steel останавливает 5 печей и готовится к реструктуризации С тех пор как японская компания Nippon Steel объявила о временном закрытии 5 из 15 пяти доменных печей к июлю, сократив таким образом около 30% своей мощности, включая еще одну печь, закрытую в начале этого года, она принимает некоторые меры по реструктуризации. Об этом собщает агентство Reuters,



"Еще до пандемии мы ожидали, что глобальная тенденция, направленная на то, чтобы сделать больше на местах, снизит наш экспортный спрос, но пандемия ускорила темпы сокращения", - сказал исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото.



"Поэтому нам необходимо ускорить наши меры по реструктуризации… и мы можем предпринять дополнительные действия в зависимости от спроса", - сказал он, добавив, что фирма может закрыть некоторые зарубежные операции.



Компания не предоставила годовой прогноз прибыли, но снижение производства, так как заводы работают примерно с 60% мощностью, наряду с затратами на остановки, вероятно, сократит прибыль примерно на 100 млрд иен (933 млн долл.) в квартале с апреля по июнь, сказал К.Миямото.



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