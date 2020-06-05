Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+ 6 июня

Цены на нефть подскочили в пятницу на фоне новостей о том, что переговоры ОПЕК+ о возможном продлении сокращений могут состояться 6 июня, как сообщил в пятницу алжирский телеканал Ennahar со ссылкой на источник в ОПЕК.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,25%, до 40,09 долл. за баррель к 8.43 МСК, на WTI - снизились на 0,13%, до 37,36 долл. за баррель.
ОПЕК+ планирует встретиться в субботу, чтобы обсудить продление сроков договора о сокращении добычи, сообщил телеканал Ennahar.
"Все еще есть шанс, что им удастся растянуть сделку по сокращению на три месяца, но энергетические трейдеры будут крайне скептически настроены в отношении выполнения обязательств на высоком уровне после июля", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.
Встреча ОПЕК+ должна была состояться 4 июня, но ее отложили на фоне разговоров о невыполнении некоторыми производителями обязательств по сокращению поставок.