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В Меморандуме с МВФ нет пункта о повышении пенсионного возраста

05.06.20 17:57 , Левый берег
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Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "1+1", передает "Левый Берег".

"О повышении пенсионного возраста речи не идет", - сообщил министр.

Он добавил, что меморандум предусматривает продолжение пенсионной реформы, суть которой заключается о неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т.д.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным С.Марченко, будут направлена на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

"Лучше 5 млрд долларов на 18 месяцев, чем 8 млрд долларов - на 36", - сказал С.Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и по финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.

МинПром

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