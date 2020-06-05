В Меморандуме с МВФ нет пункта о повышении пенсионного возраста Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "1+1", передает "Левый Берег".



"О повышении пенсионного возраста речи не идет", - сообщил министр.



Он добавил, что меморандум предусматривает продолжение пенсионной реформы, суть которой заключается о неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т.д.



По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.



Средства МВФ, по данным С.Марченко, будут направлена на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.



"Лучше 5 млрд долларов на 18 месяцев, чем 8 млрд долларов - на 36", - сказал С.Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и по финансированию.



Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.



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