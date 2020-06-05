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Программа деятельности Кабмина требует доработки – Магомедов

05.06.20 10:44
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Проект программы деятельности правительства можно назвать недоработанным. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Проект программы деятельности правительства нельзя назвать плохим. Недоработанным- можно. Правительство презентовало планы деятельности в очень важных сферах: экономике, промышленности, энергетике, отдельное внимание было уделено Луганской и Донецкой областям. Правда, многие планы были представлены без однозначного описания механизмов, нужных для их реализации", - отметил он.

В частности М.Магомедов обратил внимание Кабинета министров на следующие сферы: "Во-первых, это бизнес. Крайне большой процент микро-, малого и среднего бизнеса пострадали от карантина. Предприниматели продолжают говорить о том, что предлагаемых им льгот недостаточно. Нужно доработать этот аспект. Также важно уделить внимание и крупному бизнесу. Для него пандемия и карантин оказались не менее разрушающими. Особой помощи требует промышленность".

По его мнению, правительству нужно подумать над тем, чтобы ввести дополнительные фискальные механизмы стимулирования развития промышленности. Необходимо снизить налоги, предоставить отсрочку по их уплате, работать над привлечением инвестиций.

"Подобные шаги точно принесут свои плоды и государство несомненно получит отдачу. Отдельный вопрос вызывает тот же 1210. Зачем увеличивать налоги в момент, когда предприятия экономят каждую гривну?", - отметил он.

М.Магомедов также отметил, что правительство не должно забывать о Донбассе. "Ранее, министр реинтеграции Резников говорил об имеющихся 12 сценариях развития ситуации. Но ни один из них, ни сроки и порядок их реализации не упоминается в программе. Нужно не забывать и о развитии инфраструктуры для жителей подконтрольной территории Украины. Многие населенные пункты, пострадавшие вследствие военных действий, до сих пор остаются в плачевном состоянии", - напомнил он.

"Очень надеюсь, что Кабинет министров сделает работу над ошибками и представит нам достойную программу деятельности. Со своей стороны скажу, что депутаты всегда готовы к сотрудничеству и консультациям. Ведь от программы деятельности зависит благосостояние украинцев", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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