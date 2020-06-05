Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Меморандум с МВФ держат в тайне, чтобы не сорвался

05.06.20 10:35 , РБК Украина
печать
размер текста:

В Верховной Раде объяснили, почему текст меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) не разглашают до момента его подписания. В частности, это могло повлиять на сделку в целом.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

Д.Гетманцев отметил, что это соглашение является важным как для Украины, так и для ее международных инвесторов.

"Мы должны понимать, что меморандум с МВФ и сама по себе программа - это настолько важный документ не только для Украины, но и для международных финансовых рынков, что его разглашение до момента подписания может нанести вред как Украине, да и вообще этой программе. Она может просто не состояться. Инвесторы, которые заинтересованы в ценных бумагах в Украине, могут вести себя определенным образом так, что это повредит интересам Украины", - сказал глава комитета.

Он уточнил, что обнародование текста меморандума только в момент принятия решения является устоявшейся практикой МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь заявил, что "народ наделил полономочиями соответствующих представителей власти, чтобы именно они были подписантами".

Напомним, МВФ намерен предоставить помощь Украине в размере 5 млрд грн в условиях кризиса - это 18-месячная программа Stand-By, которую рассмотрят на заседании совета директоров Фонда 9 июня.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:01
В июне индийские сталевары планируют задействовать 40-45% мощностей
11:47
Nippon Steel останавливает 5 печей и готовится к реструктуризации
11:28
Украина нарастила поставки алюминиевого проката из РФ
11:10
Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+ 6 июня
10:55
Укрзализныця хочет работать с грузоотправителями по долгосрочным договорам
10:44
Программа деятельности Кабмина требует доработки – Магомедов
10:20
Несмотря на вирус, Китай заваливает Европу своей продукцией
10:09
Суд разрешил газовым компаниям повысить нормы потребления газа в 3 раза
09:51
В мае JSW Steel сократила выплавку стали на 14%
09:26
British Steel на три недели остановит производство спецпрофилей
08:59
ЕЦБ ожидает глубокой рецессии в еврозоне
08:08
В 2020 году мировой спрос на сталь снизится на 6,4% - WSA
04.06.20
18:05
Во время карантина экономика Украины ускорила падение
18:00
АМКУ проверит тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн
17:48
ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн
17:42
Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК
17:20
Сеть YASNO E-mobility выросла в два раза
17:10
БГОК передал кременчугской больнице партию помощи по борьбе с коронавирусом
17:00
Запас газа в ПХГ на 57% превышает прошлогодние показатели
16:42
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости от России
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!