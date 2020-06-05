Меморандум с МВФ держат в тайне, чтобы не сорвался В Верховной Раде объяснили, почему текст меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) не разглашают до момента его подписания. В частности, это могло повлиять на сделку в целом.



Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.



Д.Гетманцев отметил, что это соглашение является важным как для Украины, так и для ее международных инвесторов.



"Мы должны понимать, что меморандум с МВФ и сама по себе программа - это настолько важный документ не только для Украины, но и для международных финансовых рынков, что его разглашение до момента подписания может нанести вред как Украине, да и вообще этой программе. Она может просто не состояться. Инвесторы, которые заинтересованы в ценных бумагах в Украине, могут вести себя определенным образом так, что это повредит интересам Украины", - сказал глава комитета.



Он уточнил, что обнародование текста меморандума только в момент принятия решения является устоявшейся практикой МВФ.



Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь заявил, что "народ наделил полономочиями соответствующих представителей власти, чтобы именно они были подписантами".



Напомним, МВФ намерен предоставить помощь Украине в размере 5 млрд грн в условиях кризиса - это 18-месячная программа Stand-By, которую рассмотрят на заседании совета директоров Фонда 9 июня.



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