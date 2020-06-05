Несмотря на вирус, Китай заваливает Европу своей продукцией В мае текущего года Китай отправил в Европу 1033 контейнерных железнодорожных состава, что на 43% больше в годовом исчислении, сообщили местные СМИ со ссылками на данные Китайской железнодорожной корпорации.



Всего было перевезено 93 тыс. контейнеров, рост по сравнению с маем 2019 года составил 48%, отмечается в сообщении.



СМИ подчеркивают, что эти месячные показатели являются самыми высокими в истории.



Грузоперевозки "способствуют глобальной борьбе с пандемией коронавируса, обеспечению стабильной и беспрепятственной международной цепочки поставок, развитию внешней торговли Китая и средством поддержки китайской промышленности", подчеркивается в сообщениях.



По данным СМИ, для повышения эффективности перевозок, снижения затрат на логистику во время пандемии с железнодорожными ведомствами Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России и других стран был создан механизм регулярных видеоконференций.



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