Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Несмотря на вирус, Китай заваливает Европу своей продукцией

05.06.20 10:20 , Интерфакс
печать
размер текста:

В мае текущего года Китай отправил в Европу 1033 контейнерных железнодорожных состава, что на 43% больше в годовом исчислении, сообщили местные СМИ со ссылками на данные Китайской железнодорожной корпорации.

Всего было перевезено 93 тыс. контейнеров, рост по сравнению с маем 2019 года составил 48%, отмечается в сообщении.

СМИ подчеркивают, что эти месячные показатели являются самыми высокими в истории.

Грузоперевозки "способствуют глобальной борьбе с пандемией коронавируса, обеспечению стабильной и беспрепятственной международной цепочки поставок, развитию внешней торговли Китая и средством поддержки китайской промышленности", подчеркивается в сообщениях.

По данным СМИ, для повышения эффективности перевозок, снижения затрат на логистику во время пандемии с железнодорожными ведомствами Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России и других стран был создан механизм регулярных видеоконференций.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
Меморандум с МВФ держат в тайне, чтобы не сорвался
10:09
Суд разрешил газовым компаниям повысить нормы потребления газа в 3 раза
09:51
В мае JSW Steel сократила выплавку стали на 14%
09:26
British Steel на три недели остановит производство спецпрофилей
08:59
ЕЦБ ожидает глубокой рецессии в еврозоне
08:08
В 2020 году мировой спрос на сталь снизится на 6,4% - WSA
04.06.20
18:05
Во время карантина экономика Украины ускорила падение
18:00
АМКУ проверит тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн
17:48
ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн
17:42
Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК
17:20
Сеть YASNO E-mobility выросла в два раза
17:10
БГОК передал кременчугской больнице партию помощи по борьбе с коронавирусом
17:00
Запас газа в ПХГ на 57% превышает прошлогодние показатели
16:42
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости от России
16:24
Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер
16:04
Мы встанем на рельсы восстановления во второй половине года – Шмыгаль
15:52
ФГИУ сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК
15:43
Мировое потребление стали в 2020 году упадет на 6,4%
15:22
ArcelorMittal сохранила звание лидера по выплавке стали
15:05
Парламент одобрил закон о таможенном тарифе
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!