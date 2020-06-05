Суд разрешил газовым компаниям повысить нормы потребления газа в 3 раза

Шестой апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кабинета министров Украины, обязав потребителей без газовых счетчиков снова платить за газ по завышенным нормам - образца 1996 года. Об этом пишет ГазПравда.
Таким образом правительство проиграло компании "Николаевгаз", которая требовала отменить правительственное постановление 2019 года. Постановление 143 предусматривала следующие нормы (куб. м газа на одного человека в месяц):
плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 3,28;
плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 5,39;
плита газовая и газовый водонагреватель - 10,49.
Обновленные же судом нормы образца 1996 года выше в 2-3 раза (куб.м газа на одного человека в месяц):
плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 9,8;
плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 18,3;
плита газовая и газовый водонагреватель - 23,6.
Все постановления об уменьшении норм потребления правительство принимало с 2015 года, были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В результате чего облгазы оспаривали их в судах.
Так, в 2015 году правительство снизило нормы потребления газа для потребителей, у которых отсутствует счетчик газа (постановление №237). Однако это решение было обжаловано в суде и постановление утратило силу в том же году.
В 2016 году правительство снизило нормы потребления газа (постановление №203), но это решение, как и предыдущее, было отменено в 2018 году. Такая же участь постигла и постановление №63, которое было принято в 2019 году.
2 июня 2020 было отменено действие постановления №143 опять же из-за нарушения процедур во время ее подготовки и принятия, что фактически привело к увеличению норм потребления газа втрое.