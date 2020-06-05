ЕЦБ ожидает глубокой рецессии в еврозоне Европейский центральный банк ждет глубокой рецессии в еврозоне в 2020 году и лишь частичного восстановления потерь в 2021 году, поскольку коронавирусные ограничения будут давить на экономику в течение длительного периода, передает Reuters.



Согласно тому, что глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала базовым сценарием, регулятор прогнозирует сокращение экономики блока на 8,7% в 2020 году после более чем двухмесячного весеннего карантина для сдерживания вспышки коронавируса.



После этого центробанк прогнозирует рост экономики на 5,2% в 2021 году и на 3,3% в 2022 году, хотя Лагард сказала, что риски для базового сценария склоняются в сторону понижения.



Лагард сказала, что масштаб сокращения и восстановления будет в значительной степени зависеть от продолжительности и эффективности коронавирусных ограничений, успеха мер, призванных смягчить последствия пандемии, и от того, как сильно пострадают потенциал предложения и внутренний спрос.



Несмотря на то, что предыдущие прогнозы ЕЦБ, опубликованные в марте, не учитывали влияние карантина, Лагард недавно спрогнозировала падение ВВП в диапазоне от 8% до 12% в 2020 году.



ЕЦБ также пересмотрел резко вниз прогнозы инфляции из-за падения цен на нефть и влияния карантина. Теперь регулятор прогнозирует рост потребительских цен на 0,3% в этом году, что значительно ниже предыдущего прогноза в 1,1% и далеко от целевого показателя почти в 2%.



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