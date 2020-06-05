В 2020 году мировой спрос на сталь снизится на 6,4% - WSA Согласно июньскому прогнозу World Steel Association (worldsteel), в течение 2020 года общемировой стальной спрос сократится на 6,4% до 1,654 млрд. тонн. В числе причин - реализация мер по противостоянию COVID-19.



Китай, ведущий потребитель стальной продукции в мире, нарастит спрос в текущем году на 1% до 916,5 млн. тонн, страны с развитой рыночной экономикой - снизят на 17,1% до 326,1 млн. тонн. В ЕС, в частности, объёмы снизятся на 15,8%, в остальной Европе - на 1,6%. В Японии и Корее сокращение может выражаться двузначной цифрой. Развивающиеся страны (без учёта Китая), как ожидается, ухудшат показатели по итогам года на 11,6% до 411,3 млн. тонн. Для Индии, в частности, прогноз предполагает 18%-ное снижение стального спроса.



В 2021 году общемировые показатели улучшатся на 3,8% до 1,717 млрд. тонн, без учёта КНР - на 8,6% до 800,9 млн. тонн. В странах с развитой рыночной экономикой ожидается частичное восстановление на 7,8%, с развивающейся - на 9,2%, в том числе, в Индии - на 15%.



В странах СНГ стальной спрос в 2020 году снизится на 10,3% до 52,7 млн. тонн по сравнению с 58,8 млн. тонн в 2019 году. Для следующего года прогноз WSA составляет 56,5 млн. тонн.



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