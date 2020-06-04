Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК Последствия от повышения ренты на добычу железной руды могут быть весьма плачевными для отрасли. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что с октября прошлого года горно-металлургический комплекс находится в глубокой рецессии, на которую еще наложились последствия COVID-19.



"Реализация продукции существенно упала. Не только в Украине. Везде, во всем мире. Общее снижение порядка 30% на европейских рынках. Но вместо того, чтобы помогать своему производителю, государство накладывает дополнительные пошлины, способности отечественных производителей будут падать", - сказал нардеп.



М.Магомедов выразил уверенность, что снижение объемов производства повлияет на занятость, количество рабочих мест сократится. "То есть, власть, вместо того, чтобы думать, как увеличить поступления в бюджет, их сокращает", - подчеркнул он.



Нардеп также обратил внимание на то, что украинские производители не будут конкурентны на мировых рынках. Не смогут конкурировать ни с россиянами, ни с казахами.



"Мое мнение - повышение ставки ренты на добычу руды необходимо отложить, отсрочить, называйте, как хотите. Нужно сделать всё для того, чтобы сохранить рынки – это источники валютных поступлений, нужно сохранить рабочие места, нужно удержать на плаву экономику. Это задача номер один", - резюмировал М.Магомедов.



Как сообщалось, по оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом №466-IX (законопроект №1210), увеличит затраты горнорудных предприятий на 64 млн долл.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



