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Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК

04.06.20 17:42
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Последствия от повышения ренты на добычу железной руды могут быть весьма плачевными для отрасли. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что с октября прошлого года горно-металлургический комплекс находится в глубокой рецессии, на которую еще наложились последствия COVID-19.

"Реализация продукции существенно упала. Не только в Украине. Везде, во всем мире. Общее снижение порядка 30% на европейских рынках. Но вместо того, чтобы помогать своему производителю, государство накладывает дополнительные пошлины, способности отечественных производителей будут падать", - сказал нардеп.

М.Магомедов выразил уверенность, что снижение объемов производства повлияет на занятость, количество рабочих мест сократится. "То есть, власть, вместо того, чтобы думать, как увеличить поступления в бюджет, их сокращает", - подчеркнул он.

Нардеп также обратил внимание на то, что украинские производители не будут конкурентны на мировых рынках. Не смогут конкурировать ни с россиянами, ни с казахами.

"Мое мнение - повышение ставки ренты на добычу руды необходимо отложить, отсрочить, называйте, как хотите. Нужно сделать всё для того, чтобы сохранить рынки – это источники валютных поступлений, нужно сохранить рабочие места, нужно удержать на плаву экономику. Это задача номер один", - резюмировал М.Магомедов.

Как сообщалось, по оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом №466-IX (законопроект №1210), увеличит затраты горнорудных предприятий на 64 млн долл.

МинПром

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