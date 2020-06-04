Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Во время карантина экономика Украины ускорила падение

04.06.20 18:05 , РБК Украина
печать
размер текста:

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 году сократился на 5,0%. Это существенно больше, чем падение на 1,5% в первом квартале.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.

"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны", - говорится в документе.

В комплексе с действиtv сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%.

По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте 2020 года).

Напомним, в апреле 2020 года показатели деятельности всех секторов экономики резко ухудшились из-за полномасштабных карантинных ограничений.

По данным НБУ, падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 15,4% г/г (по сравнению с 6,3% г/г в марте).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:00
АМКУ проверит тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн
17:48
ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн
17:42
Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК
17:20
Сеть YASNO E-mobility выросла в два раза
17:10
БГОК передал кременчугской больнице партию помощи по борьбе с коронавирусом
17:00
Запас газа в ПХГ на 57% превышает прошлогодние показатели
16:42
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости от России
16:24
Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер
16:04
Мы встанем на рельсы восстановления во второй половине года – Шмыгаль
15:52
ФГИУ сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК
15:43
Мировое потребление стали в 2020 году упадет на 6,4%
15:22
ArcelorMittal сохранила звание лидера по выплавке стали
15:05
Парламент одобрил закон о таможенном тарифе
14:49
Обнищание американцев усилилось из-за пандемии
14:38
Азовсталь просит Зеленского отсрочить повышение ренты на добычу руды
14:27
Роснефть создала новую дочернюю компанию, чтобы избежать санкций США
14:09
В США рассказали подробно о санкциях против Северного потока-2
13:56
Hyundai Steel приостановила работу электродуговой печи на комбинате Danjin
13:39
Мировые рынки готовятся к новому падению
13:27
Продажа коронабондов по всему миру превысила 150 млрд долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!