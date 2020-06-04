Во время карантина экономика Украины ускорила падение Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 году сократился на 5,0%. Это существенно больше, чем падение на 1,5% в первом квартале.



Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.



Как отмечается в обзоре, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.



"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны", - говорится в документе.



В комплексе с действиtv сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%.



По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте 2020 года).



Напомним, в апреле 2020 года показатели деятельности всех секторов экономики резко ухудшились из-за полномасштабных карантинных ограничений.



По данным НБУ, падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 15,4% г/г (по сравнению с 6,3% г/г в марте).



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