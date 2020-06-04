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Сеть YASNO E-mobility выросла в два раза

04.06.20 17:20
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За два года YASNO E-mobility расширилась до 23 скоростных зарядных станций для электромобилей в Киеве и на трассах во Львов, Одессу, Полтаву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, в сети более 80 тыс. раз зарядились 5 тыс. зарегистрированных клиентов. Компания отмечает, что главным преимуществом сети, кроме надежности и европейского качества, является возможность быстрой подзарядки – в среднем 12 минут и партнерские отношения с собственниками домашних зарядных устройств.

Первые 10 скоростных станций YASNO стали доступны электроавтомобилистам в июне 2018 года на паркингах крупнейших торговых и бизнес-центров Киева. Теперь в столице и на основных трассах страны действуют 23 зарядки YASNO мощностью 50 кВт от европейского производителя АВВ. Среднее расстояние между станциями на трассах составляет 100-150 км. Инвестиции поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO в развитие электромобильной инфраструктуры Украины превысили 30 млн грн.

Мультиформатные станции способны обеспечить одновременную зарядку сразу двух электромобилей любой марки (напрямую или через адаптер). Найти свободную зарядку в столице или на трассе, как и рассчитаться за услугу можно через специальное приложение в мобильном телефоне.

В ноябре 2019 года YASNO расширил перечень предложений для автомобилистов. Помимо быстрой подзарядки владельцы электромобилей получили возможность приобрести станции для домашнего и корпоративного использования и при желании получать дополнительный доход. Зарядное оборудование, которое предлагает YASNO E-mobility, произведено в соответствии с европейскими стандартами качества. Могут подключиться к сети и владельцы действующих автозарядок других производителей: добавить свое устройство на карту, заряжать своих клиентов и получать доход.

"За два года количество электромобилей в Украине выросло в 3 раза. Мы поддерживаем этот тренд, развивая инфраструктуру автозарядок. YASNO заботится об удобстве и экономии времени на подзарядку электрокаров, а также расширяет возможности путешествий по стране. Кроме этого мы разработали экосистему «зеленых» продуктов и услуг. Например, двузонный счетчик из энергоэффективных наборов YASNO Smart позволит заряжать электрокар в 2 раза дешевле по «ночному» тарифу. Крышные солнечные электростанции YASNO Efficiency с установкой "под ключ" обеспечат электроавто экологически чистой энергией и будут приносить доход семье благодаря «зеленому тарифу». Системы хранения энергии помогут накопить солнечную или дешевую "ночную" электроэнергию на 1-2 недели для полной автономии дома", – рассказал Александр Онищенко, директор по развитию YASNO. В планах компании продолжить расширение сети, дополнительных услуг и сервисов.

МинПром

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