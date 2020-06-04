Запас газа в ПХГ на 57% превышает прошлогодние показатели

Запас природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на начало июня составляет 18,0 млрд куб. м, это на 57% превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"С начала текущего года в подземные газохранилища Украины закачано 4,1 млрд куб. м природного газа (+5% к аналогичному периоду прошлого года). Из них для хранения в режиме "Таможенный склад" закачано 2,2 млрд куб. м, в том числе компаниями-резидентами - 0,9 млрд куб. м, компаниями-нерезидентами - 1,3 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-резиденты состоянию на 1 июня хранили в режиме «Таможенный склад» 1,3 млрд куб. м газа (+21% к аналогичному периоду прошлого года).

Продолжают увеличиваться объемы хранения газа иностранными трейдерами. В начале июня текущего года нерезиденты сохраняли в режиме "Таможенный склад" 2,0 млрд куб. м (+29,6% к аналогичному периоду прошлого года), отметили в УТГ.

Растут также объемы природного газа, переданные участниками рынка в ПХГ с использованием специальных тарифов на транспортировку short haul. С начала года с использованием этих тарифов резиденты транспортировали на «Таможенный склад» 0,1 млрд куб. м газа, а нерезиденты - 0,7 млрд куб. м. Добавим, что только в мае текущего года нерезиденты протранспортировали в ПХГ по тарифам short haul 0,5 млрд куб. м, что в два с половиной раза больше, чем в апреле 2020-го.

«В мае текущего года наблюдался высокий спрос на услуги украинских ПХГ со стороны иностранных трейдеров. Мы уверены, что эта динамика сохранится в ближайшие месяцы. Уровень наполненности европейских газохранилищ стремительно приближается к максимальному. Например, в Австрии он сегодня составляет почти 85%, в Германии - 84%, Италии - 68%. В Украине этот показатель - 58%. Сегодня мы имеем около 13 млрд куб. м свободных мощностей, конкурентоспособные условия и уникальные возможности для эффективного использования украинских газохранилищ. Значит, готовы и в дальнейшем привлекать европейских трейдеров к сотрудничеству», - отметил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.



МинПром

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