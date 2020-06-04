БГОК передал кременчугской больнице партию помощи по борьбе с коронавирусом Представители вхидящего в состав компании Ferrexpo Белановского ГОКа передали очередную партию помощи по борьбе с коронавирусом COVID-19 больнице интенсивного лечения "Кременчугская". Об этом сообщает пресс-служба компании.



Медучреждению было передано 3 електрокардиографа, криогенная стальная емкость, 5000 респираторов FFP2 и другие медицинские товары.



По словам Оксаны Корляковой, директора больницы интенсивного лечения "Кременчугская", медучреждение крайне нуждалось в этой поставке. "На сегодняшний день в нашей больнице находится четверо больных коронавирусом и они требуют кислородной поддержки. Ранее у нас не было возможности установить в инфекционном отделении криоцилиндр, мы использовали кислородные баллоны, что является крайне дорого. Благодаря Компании Ferrexpo мы сможем восстановить нашу кислородную станцию, одна криогенная стальная емкость способна заменить 24 кислородных баллона. Мы очень очень признательны Ferrexpo и за эту поставку, и за всю помощь, которую Компания систематически оказывает нашей больнице", - добавила она.



"Не смотря на ослабление карантинных мер и положительную динамику, вирус, к сожалению, все еще продолжает распространяться. Наше задание – помочь как можно скорее справиться с пандемией и медикам, и пациентам. Мы регулярно получаем от медучреждений перечни необходимого оборудования, средств защиты и медикаментов, и прикладываем максимум усилий для их обеспечения", - отметил Юрий Химич, генеральный директор Белановского ГОКа.



Ferrexpo продолжает закупать и поставлять необходимое оборудование, средства защиты, медикаменты и другие медицинские товары больницам Полтавской и других областей Украины. В рамках программы помощи Компании медучреждениям уже передано товаров на сумму более 1 млн. долл.



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