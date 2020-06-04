Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн

04.06.20 17:48
печать
размер текста:

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий июня еще 5,9 млрд гривень. Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"4 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 5,9 млрд гривень. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 7,1 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
Во время карантина экономика Украины ускорила падение
18:00
АМКУ проверит тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн
17:42
Повышение ренты на добычу руды будет иметь плачевные последствия для ГМК
17:20
Сеть YASNO E-mobility выросла в два раза
17:10
БГОК передал кременчугской больнице партию помощи по борьбе с коронавирусом
17:00
Запас газа в ПХГ на 57% превышает прошлогодние показатели
16:42
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости от России
16:24
Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер
16:04
Мы встанем на рельсы восстановления во второй половине года – Шмыгаль
15:52
ФГИУ сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК
15:43
Мировое потребление стали в 2020 году упадет на 6,4%
15:22
ArcelorMittal сохранила звание лидера по выплавке стали
15:05
Парламент одобрил закон о таможенном тарифе
14:49
Обнищание американцев усилилось из-за пандемии
14:38
Азовсталь просит Зеленского отсрочить повышение ренты на добычу руды
14:27
Роснефть создала новую дочернюю компанию, чтобы избежать санкций США
14:09
В США рассказали подробно о санкциях против Северного потока-2
13:56
Hyundai Steel приостановила работу электродуговой печи на комбинате Danjin
13:39
Мировые рынки готовятся к новому падению
13:27
Продажа коронабондов по всему миру превысила 150 млрд долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!