ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий июня еще 5,9 млрд гривень. Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"4 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 5,9 млрд гривень. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 7,1 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.



МинПром

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