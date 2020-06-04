Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости от России Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости республики от одного рынка - российского.



"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил А.Лукашенко на совещании в четверг. Главу государства цитирует его пресс-служба.



Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.



В целом А.Лукашенко назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - считает он.



Президент также отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - констатировал А.Лукашенко.



При этом экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, добавил президент.



А.Лукашенко в четверг назначил новый состав белорусского правительства. Прежний состав белорусского правительства президент своим указом отправил в отставку накануне, 3 июня.



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