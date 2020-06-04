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Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер

04.06.20 16:24 , Интерфакс Украина
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Правительство Украины должно обнародовать текст меморандума, который намерено подписать с Международным валютным фондом, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, информация о меморандуме в СМИ и Telegram-каналах, мягко говоря, не соответствует действительности.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - добавил Д.Разумков.

Напомним, что заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.

Согласно ему на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

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