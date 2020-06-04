Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер

Правительство Украины должно обнародовать текст меморандума, который намерено подписать с Международным валютным фондом, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По его словам, информация о меморандуме в СМИ и Telegram-каналах, мягко говоря, не соответствует действительности.
"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - добавил Д.Разумков.