Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ – спикер

Правительство Украины должно обнародовать текст меморандума, который намерено подписать с Международным валютным фондом, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



По его словам, информация о меморандуме в СМИ и Telegram-каналах, мягко говоря, не соответствует действительности.



"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - добавил Д.Разумков.



Напомним, что заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.



Согласно ему на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...