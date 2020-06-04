Мы встанем на рельсы восстановления во второй половине года – Шмыгаль Реализация наработанной Кабинетом министров вместе с экспертами во многих отраслях программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 позволит экономике восстановиться уже во второй половине 2020 года.



Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, представляя с парламентской трибуны проект постановления "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", сообщает Укринформ.



"Программа предусматривает поддержку всех секторов экономики, а главное - малого и среднего бизнеса. Эта программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года", - сказал Д.Шмыгаль.



По его словам, программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 – это своего рода идейный каркас, который включает текущее состояние экономики, а также конкретные предложения относительно дальнейших шагов.



В частности, по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и базовая поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.



Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь в продвижении экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.



В подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе с представителей малого и среднего бизнеса).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



