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Мы встанем на рельсы восстановления во второй половине года – Шмыгаль

04.06.20 16:04 , Укринформ
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Реализация наработанной Кабинетом министров вместе с экспертами во многих отраслях программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 позволит экономике восстановиться уже во второй половине 2020 года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, представляя с парламентской трибуны проект постановления "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", сообщает Укринформ.

"Программа предусматривает поддержку всех секторов экономики, а главное - малого и среднего бизнеса. Эта программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года", - сказал Д.Шмыгаль.

По его словам, программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 – это своего рода идейный каркас, который включает текущее состояние экономики, а также конкретные предложения относительно дальнейших шагов.

В частности, по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и базовая поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь в продвижении экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

В подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе с представителей малого и среднего бизнеса).

МинПром

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