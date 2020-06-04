ФГИУ сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК

Фонд государственного имущества смог сменить главу ООО "ЗТМК" на основании принятого Кабмином еще в феврале решения. Об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"На прошлой неделе мы вернули государству "Центрэнерго", а сегодня обеспечили государственный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом! Официально сообщаю, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК", – сообщил глава Фонда.
Д.Сенниченко напомнил, что Запорожский титаново-магниевый комбинат – это единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства.
При єтом убытки предприятия, по данным ФГИ, в 2019 году составили 656 млн грн.
"Перед новым руководителем ООО "ЗТМК" поставлена задача по уничтожению коррупционных схем для финансовой стабилизации объекта", – добавил Д.Сенниченко.
Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".
До последнего времени руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.