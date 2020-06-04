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ФГИУ сменил подконтрольного Фирташу главу ЗТМК

04.06.20 15:52 , Бизнес Цензор
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Фонд государственного имущества смог сменить главу ООО "ЗТМК" на основании принятого Кабмином еще в феврале решения. Об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На прошлой неделе мы вернули государству "Центрэнерго", а сегодня обеспечили государственный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом! Официально сообщаю, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК", – сообщил глава Фонда.

Д.Сенниченко напомнил, что Запорожский титаново-магниевый комбинат – это единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства.

При єтом убытки предприятия, по данным ФГИ, в 2019 году составили 656 млн грн.

"Перед новым руководителем ООО "ЗТМК" поставлена ​​задача по уничтожению коррупционных схем для финансовой стабилизации объекта", – добавил Д.Сенниченко.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

До последнего времени руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак

Напомним, 21 мая профсоюз Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК, Запорожье) обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК.

МинПром

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