Мировое потребление стали в 2020 году упадет на 6,4% Стремительное сокращение мирового спроса на сталь в этом году будет смягчено ожидаемым более быстрым восстановлением в Китае, чем в остальном мире, говорится в опубликованном сегодня Всемирной сталелитейной ассоциацией (worldsteel) краткосрочном прогнозе (SRO) рынка стали на 2020 и 2021 годы.



Ассоциация прогнозирует, что мировой спрос на сталь сократится на 6,4%, до 1 млрд 654 млн тонн из-за кризиса COVID-19. Ожидается, что в 2021 году спрос на сталь восстановится до 1 млрд 717 млн тонн, увеличившись на 3,8% по сравнению с 2020 годом.



"Мы ожидаем значительного снижения спроса на сталь в большинстве стран, особенно во втором квартале. С ослаблением ограничений, которое началось в мае, мы ожидаем постепенного улучшения ситуации, но путь восстановления будет медленным", - заявил Аль Ремейти, председатель комитета по мировой экономике worldsteel.



Он также подчеркнул, что этот прогноз представлен во время высокой неопределенности.



"По мере того, как экономика вновь открывается без вакцины или лекарства, существует значительный риск падения. Если вирус будет сдерживаться без второго и третьего пиков и если меры государственного стимулирования будут продолжены, мы сможем увидеть относительно быстрое выздоровление", - отметил Аль Ремейти.



Ассоциация ожидает, что спрос на китайскую сталь вырастет на 1,0% в 2020 году. Также ожидается, что выгода от инфраструктурных проектов, начатых в 2020 году, сохранит и поддержит спрос на сталь в 2021 году.



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