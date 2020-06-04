ArcelorMittal сохранила звание лидера по выплавке стали

ArcelorMittal в 2019 году по данным Всемирной ассоциации стали Worldsteel выплавила 97,31 млн тонн стали, что обеспечило компании британского миллиардера индийского происхождения Лакшми Н.Миттала первое место в мире по производству стали.
Китайская Baowu Group в 2019 году выплавила 95,47 млн тонн стали и заняла вторую строчку рейтинга мировых производителей.
Ранее государственное информационное агентство КНР Синьхуа заявило, что китайская металлургическая компания China Baowu Steel превзошла по объемам выплавки стали ArcelorMittal и стала крупнейшим в мире производителем в 2019 году.
По данным Синьхуа, годовой объем производства необработанной стали в группе Baowu достиг 95,22 млн тонн в прошлом году по сравнению с 89,8 млн тонн, о которых сообщила ArcelorMittal в своем годовом отчете за 2019 год.
В примечании к списку мировых топ-производителей стали Worldsteel указала, что для членов ассоциации данные были получены из их официальных деклараций тоннажа. Для китайских компаний использовалась официальная публикация тоннажа Китайской ассоциации чугуна и стали CISA. Цифры представляют собой консолидированный тоннаж, выплавленный на 31 декабря 2019 года, включая доли в дочерних и совместных предприятиях.