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ArcelorMittal сохранила звание лидера по выплавке стали

04.06.20 15:22 , Металлургпром
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ArcelorMittal в 2019 году по данным Всемирной ассоциации стали Worldsteel выплавила 97,31 млн тонн стали, что обеспечило компании британского миллиардера индийского происхождения Лакшми Н.Миттала первое место в мире по производству стали.

Китайская Baowu Group в 2019 году выплавила 95,47 млн тонн стали и заняла вторую строчку рейтинга мировых производителей.

Ранее государственное информационное агентство КНР Синьхуа заявило, что китайская металлургическая компания China Baowu Steel превзошла по объемам выплавки стали ArcelorMittal и стала крупнейшим в мире производителем в 2019 году.

По данным Синьхуа, годовой объем производства необработанной стали в группе Baowu достиг 95,22 млн тонн в прошлом году по сравнению с 89,8 млн тонн, о которых сообщила ArcelorMittal в своем годовом отчете за 2019 год.

В примечании к списку мировых топ-производителей стали Worldsteel указала, что для членов ассоциации данные были получены из их официальных деклараций тоннажа. Для китайских компаний использовалась официальная публикация тоннажа Китайской ассоциации чугуна и стали CISA. Цифры представляют собой консолидированный тоннаж, выплавленный на 31 декабря 2019 года, включая доли в дочерних и совместных предприятиях.

МинПром

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