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Парламент одобрил закон о таможенном тарифе

04.06.20 15:05 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла новый закон "О таможенном тарифе Украины". За принятие соответствующего законопроекта №3228 за основу проголосовали 289 народных депутатов, принятие закона в целом с технико-юридическими правками поддержали 290 нардепов.

После публикации принятого закона утратит силу закон "О таможенном тарифе Украины" от 2014 года.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятие указано ​​приведение законодательной базы в соответствие с системой общепризнанных норм международного права, в частности, с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 2017 года (ГС-2017) и Комбинированной номенклатурой Европейского Союза (КН ЕС), с учетом обязательств в рамках ВТО.

Авторы документа поясняют, что Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах Европейского сообщества и странах СНГ, с 1 января 2017 года осуществляется на основе ГС-2017.

"В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с: разногласиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции; невозможностью сопоставления таможенной статистики, предоставленной в рамках договоренностей об обмене статистической информацией, и тому подобное", – отмечается в пояснительной записке.

При этом проектом нового Таможенного тарифа Украины не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины на товары, меняется только их классификация, описание и дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров. В частности, законом предусмотрено применение с 1 апреля 2021 года в качестве дополнительных единиц измерения и учета для природного газа энергетических единиц (тыс. кВт-ч).

МинПром

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