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Обнищание американцев усилилось из-за пандемии

04.06.20 14:49 , Интерфакс
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Пандемия коронавируса усугубляет и без того тяжелое финансовое положение миллионов американцев, свидетельствуют данные различных опросов общественного мнения.

Так, например, согласно опросу, проведенному исследовательской группой Harris Poll, по заказу компании HomeServe, занимающейся ремонтом жилья, примерно треть владельцев домов имеют менее 500 долл., а то и вовсе никаких сбережений на случай аварийного ремонта, включая 50% домовладельцев с ежегодным доходом менее 50 тыс. долл. на семью.

При этом, как показало исследование, более половины владельцев жилья (53%) столкнулись с необходимостью проведения срочного ремонта за последние 12 месяцев.

Среди многих жителей США - особенно среди тех групп населения, которые больше всего нуждаются в помощи государства и у которых уже скопились неоплаченные счета - растет беспокойство, что экономика не успеет восстановиться к тому времени, чтобы спасти их от уплаты аренды, погашения ипотеки и просто голода, пишет MarketWatch.

Примерно 38% американцев не смогут получить на руки 500 долл. без того, чтобы продать что-то или взять кредит, говорится в исследовании, опубликованном сайтом SimplyWise, который специализируется на вопросах социальной безопасности.

Более того, примерно 25% взрослого населения США не имеют никаких сбережений на случай различных экстренных ситуаций, 16% еще больше погрязли в долгах и примерно треть семей отмечают снижение доходов с начала пандемии, согласно опросу финансовой компании Bankrate.com.

"Пандемия создает еще большие финансовые трудности для миллионов американцев. Финансовым наследием этой пандемии станут высокий уровень безработицы, уменьшившиеся доходы домохозяйств и еще меньше сбережений", - прокомментировал ситуацию главный финансовый аналитик Bankrate.com Грег Макбрайд.

МинПром

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