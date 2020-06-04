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Роснефть создала новую дочернюю компанию, чтобы избежать санкций США

04.06.20 14:27 , Рейтер
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Роснефть, которой пришлось приостановить деятельность своей швейцарской торговой "дочки" Rosneft Trading SA из-за санкций США, создала новую торговую компанию Energopole SA, зарегистрировав её в Женеве, сообщили Рейтер четыре источника, знакомые с ситуацией.

По их данным, Energopole SA возьмёт на себя большую часть бизнеса Rosneft Trading, за исключением торговых операций с Венесуэлой. В функции Energopole будет входить снабжение нефтью НПЗ Роснефти в Германии и торговля частью объемов нефти и нефтепродуктов компании в Европе.

"Компания Energopole SA является 100%-м дочерним обществом Роснефти. Это дочернее общество занимается коммерческой деятельностью в интересах Роснефти и не имеет никакого отношения к RTSA", - сообщил Рейтер представитель Роснефти, подтвердив, что компания зарегистрирована в Женеве.

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Роснефть назвала санкции "незаконными, необоснованными" и "актом правового произвола".

В конце марта Роснефть вышла из всех проектов в Венесуэле и прекратила все операции, связанные с деятельностью в стране, чтобы защитить акционеров, ранее заявляла компания.

Energopole уже начала операции: компания отгрузит 13-14 июня 82.000 тонн нефти CPC Blend из ресурсов Роснефти через черноморский терминал Южная Озереевка, принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), сообщили источники Рейтер.

Ранее эту функцию выполняла компания Rosneft Trading.

На данный момент Energopole продолжает договариваться с банками и контрагентами, что пока ограничивает её в торговых операциях, но через несколько месяцев компания сможет заниматься полноценным трейдингом, считают участники рынка.

МинПром

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