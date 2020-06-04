В США рассказали подробно о санкциях против Северного потока-2 Американские сенаторы от обеих партий планируют представить законопроект, направленный на расширение санкций против газопровода "Северный поток – 2", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление одного из авторов законопроекта, сенатора-республиканца Теда Круза.



Как отмечает агентство, в законопроекте указывается, что все предыдущие введенные санкции применяются в отношении любой деятельности в рамках проекта, связанной с укладкой труб и страхованием.



Вместе с тем законопроектом предусматривается распространение ограничительных мер на компании, которые предоставляют "андеррайтинг или страхование, или перестрахование" судов, работающих над проектом, а также на тех, кто предоставляет "услуги или средства для модернизации технологий или по установке сварочного оборудования или дооборудования, или по удержанию [судов] в заданной позиции".



Законопроектом также предлагается распространить санкции на всех, кто предоставляет судам, участвующим в укладке труб, портовые услуги.



По словам сенатора Т.Круза, газопровод "Северный поток – 2" представляет "критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен".



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