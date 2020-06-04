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Hyundai Steel приостановила работу электродуговой печи на комбинате Danjin

04.06.20 13:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Корейская металлургическая компания Hyundai Steel приостановила работу электродуговой печи на комбинате Danjin Integrated Steelworks вследствие падения спроса на стальную продукцию.

По словам представителей компании, количество заказов на июнь практически равно нулю.

На комбинате Danjin, помимо ЭДП, действуют три доменные печи, которые пока продолжают функционировать. Предприятие выпускает листовой прокат, используемый, главным образом, в автомобилестроении, которое сейчас находится в кризисе.

Как отмечают корейские специалисты, ранее ЭДП на своих заводах остановили и другие национальные металлургические компании Posco и Dongbu Steel. Они объясняют это тем что производство горячекатаного проката с использованием стали, выплавленной в электропечах, отличается большими затратами, чем в доменно-конвертерном процессе.

МинПром

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