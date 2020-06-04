Мировые рынки готовятся к новому падению Хедж-фонды повсюду в мире готовятся к новому падению фондовых рынков на фоне растущих опасений того, что наблюдающийся подъем цен не отражает грядущие экономические проблемы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Некоторые менеджеры опасаются, что инвесторы в акции стали слишком уверены в быстром восстановлении экономик после кризиса с коронавирусом и эффективности пакетов стимулирующих мер, принятых центральными банками и властями стран.



"Стабильность на фондовых рынках не отражает ситуацию с потерей рабочих мест и банкротствами, которая ждет нас во всем мире", - говорит один из основателей хедж-фонда Dymon Asia Capital в Сингапуре Дэнни Йонг, которого цитирует Financial Times.



"Я полагаю, что мы увидим новые минимумы на глобальных фондовых рынках позднее в текущем году", - добавил он.



Управляющие других хедж-фондов выразили опасения по поводу резкого отскока фондовых рынков с мартовских минимумов.



Американский инвестор-миллиардер Стэнли Дракенмиллер недавно сказал, что ждет волну банкротств, и назвал V-образное восстановление экономики "фантазией".



Фонд Elliott Management написал в письме для инвесторов, что поскольку последствия экономического спада существеннее, чем те, что наблюдались в период финансового кризиса 2008 года, "наша интуиция говорит нам, что в итоге глобальные фондовые рынки могут упасть на 50% или более с февральских максимумов".



Несмотря на многочисленные слабые экономические данные, индекс S&P 500 поднялся почти на 40% с минимума, достигнутого в марте, таким образом, с начала года потеряв лишь 3%.



По словам Йонга из Dymon Asia Capital, инвесторы вскоре могут обнаружить, что уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) вмешается, чтобы поддержать рынки, может в скором времени перестать быть актуальной.



"Некоторые полагают, что нестандартные меры ФРС не имеют пределов, но это не так", - сказал он, отметив, что теперь вопрос заключается в том, сколько стимулов сможет протолкнуть президент США Дональд Трамп.



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