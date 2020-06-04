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Из-за коронавируса в мире может появиться дефицит меди

04.06.20 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Новая вспышка эпидемии коронавируса в некоторых странах Латинской Америки может привести к перебоям с поставками меди и появлению дефицита на этом рынке вследствие активизации спроса на этот металл в Китае, отмечает агентство Bloomberg.

По данным чилийского государственного института меди Cochilco, приостановка работы некоторых рудников во время карантина и неполная загрузка мощностей из-за режима социального дистанцирования уже привели к сокращению производства меди в концентрате в стране на 200 тыс. т.

Это не очень много по сравнению с 5,8 млн т, произведенными в Чили в 2019 г., но этот показатель, скорее всего, будет не окончательным. Количество выявленных вирусоносителей в стране снова растет. В частности, несколько десятков новых случаев было выявлено на руднике Chuquicamata компании Codelco. Поэтому в ближайшие месяцы возможно дальнейшее сокращение добычи.

В то же время, как отмечает нидерландский ING Bank, Китай увеличивает потребление меди благодаря восстановлению экономики после карантина, хотя этому препятствует сокращение китайского экспорта бытовой техники и электротехнического оборудования.

В целом аналитики нидерландского банка считают, что новые капиталовложения в инфраструктуру, заявленные правительством КНР, добавят лишь около 1,2% к национальному спросу на медь за счет строительства сети интернета 5G и проектов в сфере электрификации. Поэтому по итогам 2020 г. они прогнозируют спад потребления меди в Китае на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Однако сокращение поставок концентрата из стран Латинской Америки может оказаться более значительным. За счет этого цены на медь, уже прибавившие более 15% после прохождения крайней точки спада в марте, могут вернуться на докризисный уровень.

МинПром

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