Европейские сталевары надеются на восстановление рынка в июне Потребление стальной продукции в Европе может начать медленное восстановление в июне. Такую точку зрения высказал в интервью S&P Global Platts Антонио Марчегалья, генеральный директор итальянского производителя труб и листового проката Marcegaglia Group.



По его мнению, предложение и спрос стальной продукции в ЕС в настоящее время сбалансированы. Цены дошли до дна и могут теперь приподняться под влиянием подорожания сырья и роста в Китае.



Сама Marcegaglia Group в марте сократила производство стальной продукции на 10-12% по сравнению с аналогичным месяцем. В апреле спад составил 30-35%. Всего по итогам 2020 г. А.Марчегалья прогнозирует снижение выпуска в 10-15% по сравнению с предыдущим годом и уменьшение доходов примерно на 15%.



Глава Marcegaglia подтвердил интерес компании к приобретению завода по производству нержавеющей стали Terni AST, который выставила на продажу германская ThyssenKrupp. По его словам, Marcegaglia ежегодно производит около 500 тыс. т сварных нержавеющих труб, и около трети закупок листового проката для них приходится на Terni.



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