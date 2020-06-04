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Нафтогаз будет продавать газ населению через банки

04.06.20 12:39 , Интерфакс Украина
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"Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, Приватбанк и "Укрпошта", - ред). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями", - сказал он

По его словам, пока компания не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

"Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо - заодно выбрать выгодный тариф на газ", - сказал М.Рабинович.

Как сообщалось, Кабинет министров перенес переход на рыночные цены на газ для населения с 1 мая на 1 июля.

Таким образом, "Нафтогаз Украины" будет до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилось на 118, с 8002 до 7884 отделений.

МинПром

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