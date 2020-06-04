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ПФК продолжил реконструкцию газоочисток на двух ТВП

04.06.20 12:29
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После окончания карантинных мероприятий в Украине, Побужский ферроникелевый комбинат смог вернуться к дальнейшей реализации проекта "Реконструкция 3-й ступени газоочистного оборудования ТВП №1, 2".

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках выполнения экологических программ, цель которых – обеспечение экологической безопасности, на газоочистки ТВП-1 был установлен резервный дымосос.

"Благодаря монтажу данного оборудования обеспечивается своевременное реагирование на экологическую ситуацию и выполнение производственного процесса без риска для общества. Эти работы выполнялись в рамках реализации проекта "Реконструкция 3-й степени газоочистного оборудования ТВП №1, 2", как при вовлечении специализированных подрядных организаций, так и при строгом соблюдении требований карантина. Стоимость монтажных работ составила 300 тыс. грн.", – говорится в сообщении.

Кроме того, модернизации подверглась и система дозирования топлива на горелки трубчатых вращающихся печей, где были установлено оборудование производства CP Technology GmbH. Современное немецкое оборудование призвано повысить точность и плавность дозирования топлива, что, в свою очередь, обеспечивает снижение количества выбросов оксидов углерода и азота с отходящими газами ТВП.

Как сообщалось ранее, проект, разработанный ООО "НИПИ АИК-ЭКО", позволит снизить выбросы твердых веществ в атмосферу до 20 мг/нм куб, что соответствует международным нормам экологической безопасности.

Реализация проекта началась в августе 2018 года и состоит из 2-х этапов. Первый этап строительства по проекту "Реконструкция 3-й ступени газоочистного оборудования ТВП №1, 2" предусматривает выполнение работ по переводу газоочистки ТВП №1 на временную схему, включая установку дымососа в соответствии с проектом. Реализация данного этапа позволила выполнить 2-й этап строительных работ без остановки основного производства в период строительства.

2-й этап предполагает выполнение строительно-монтажных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию современной 3-й ступени газоочистки, оборудованной рукавными циклофильтрами с системой импульсной регенерацией ТВП №1 и ТВП №2. Общая сумма инвестиций составит $6,4 млн.

"Важным вопросом политики предприятия является охрана окружающей среды, поэтому мы продолжаем реализацию экологической программы в разрезе реконструкции третей ступени газоочистного оборудования ТВП-1, 2. Также мы планируем начать проектные проработки по аналогичной задаче для ТВП-3, 4.
Данная программа демонстрирует социальную ответственность предприятия в отношении экологической ситуации в регионе. Она соответствует „Политике предприятия в сфере качества, охраны труда и экологического управления“, „Миссии предприятия“ и "Целям бизнеса на 2020 год"", – прокомментировал окончание хода работ генеральный директор ПФК Денис Шевченко.

Он напомнил, что подобный проект станет первым в Украине. В отличие от традиционных технологий, его основная характеристика – это продуктивная работа при попадании капельной влаги и мелкодисперсной пыли, включая высокоэффективную систему регенерации рукавов. С другой стороны, в конструкции фильтра, куда также входит более энергоэффективная система импульсной регенерации, отсутствуют мертвые зоны. Конструктивные особенности циклофильтра дают возможность для максимально эффективного распределения газовых потоков. Не менее важны надежная и простая в эксплуатации система управления фильтром, а также удобство монтажа и технического обслуживания фильтра, замены рукавов.

В рамках проекта будет смонтировано новое технологическое оборудование, состоящее из 8-ми циклофильтров производительностью 60 тыс. куб м/ч с комплектом оборудования для работы, а также двух дымососов (левого вращения) производительностью 240 тыс. куб м/ч каждый.

МинПром

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