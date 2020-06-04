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Александр Ткаченко стал министром культуры

04.06.20 12:07
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Верховная Рада утвердила на посту министра культуры нардепа от “слуги народа” Александра Ткаченко. “За” проголосовали” 263 нардепа. Данное решение нардепы приняли во время своего заседания в четверг, 4 июня. 

Напомним, 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", – сказал В.Зеленский.

Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

МинПром

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