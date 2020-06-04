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Рада назначила нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции
04.06.20 11:57
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Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов, сообщает МинПром.
Также перед этим Рада проголосовала за увольнение Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
О.Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. В декабре 2017 года была назначена генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.
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