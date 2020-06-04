Завод Ярославского возобновил отгрузку продукции

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) возобновил отгрузку в мае после более полугодового простоя. Комбинат отгрузил 167 вагонов с агломератом со ж/д станций Горяиново и Кайдакская. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ДМЗ с 10 июня планирует отгрузить со станций Кайдакская 13 тыс. т металлопродукции − около 220 вагонов. Речь идёт о швеллере, прокате и квадратной заготовке.

В октябре 2019 года ДМЗ заявил о приостановке производственных мощностей для модернизации. Причина − ухудшение рыночного спроса на сталь. Спустя более полугода простоя комбинат заявил о завершении ремонтных работ и подготовке к запуску.

Днепровский металлургический завод — металлургические предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.

Основная продукция — квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.

По итогам 2019 года ДМК сократил производство проката на 43% по сравнению с предыдущим годом — до 449 тыс. т.



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