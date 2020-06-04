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АМКУ проверит тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн

04.06.20 18:00
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Антимонопольный комитет Украины начал исследовать возможные нарушения в тендере на строительство автомагистрали через Днепр в Запорожье за ​​12 млрд грн, который в феврале разыграли турецкие фирмы Onur и Gocay. Об этом АМКУ уведомил основателей “Лиги антитраста” и ОО “Совет защиты конкуренции и потребителей” в ответ на заявление общественной организации от 16 апреля. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ. 

Как отмечается в пресс-релизе “Лиги антитраста”, в феврале 2020 года, Служба автомобильных дорог в Запорожской области выбрала по результатам тендера подрядчиком строительства первой очереди автомагистрали через Днепр фирму Onur. Заявки на торги подавали в общей сложности шесть компаний, но единственными допущенными конкурентами были Onur и Gocay. 

Эксперты “Лиги антитраста” заявляют, что эти фирмы имеют связь через Ольгу Красовскую. Она якобы является руководительницей компании Gocay и доверенным лицом председателя правления Onur. 

Кроме того отмечается, что компании имели одинаковые метаданные и характерное структурное сходство в оформлении своих справок. Также они одновременно получали банковские справки в одном отделении банка и нотариально заверяли документы в одной конторе в Киеве, хотя офисы Onur и Gocay находятся в разных городах Украины на расстоянии 600 км. 

Эти факты свидетельствуют, что компании совместно готовились к тендеру”, — считают в “Лиге антитраста”. 

Ранее мониторинг этой закупки начала Госаудитслужба. 

В свою очередь, глава Укравтодора Александр Кубраков считает, что расследование АМКУ не повлияет на строительство мостов. 

Если коротко — то нет, на строительство это никакого влияния не окажет. Речь идет исключительно о конкуренции и о возможном нарушении антимонопольного законодательства”, — отметил Кубраков. 

Тендер на строительство Запорожского моста провел Укравтодор Запорожской области. 3 марта торги завершились подписанием соглашения с компанией Онур, его стоимость — 11,92 млрд  грн. Пока это самый крупный тендер в системе Прозорро в 2020 году.

 МинПром

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