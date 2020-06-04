Суд отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей бизнесмена Костантина Жеваго, принятое Печерским районным судом г. Киева в начале декабря 2019 года.



Решением апелляционной инстанции установлено, что К.Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия К.Жеваго под стражу.



По заявлению юридического консультанта-адвоката К.Жеваго, отмененное постановление судьи Печерского районного суда г. Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей касательно К.Жеваго является незаконным, принятым с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса Украины и имеет все признаки заведомо неправосудного решения. "Только что получили решение суда от 25 мая 2020 года, читаем его. Более того, судья Печерского районного суда г. Киева, вынесшая ранее данное незаконное постановление, находится на скамье подсудимых за вынесение ею заведомо неправосудного решения. Очевиден факт ее зависимости от следователей ГБР и сотрудников прокуратуры. Очередное заседание по ее делу №757/17434/15-к состоится 11.06.2020 года в 14:30 в Шевченковском районном суде г. Киева, приходите и убедитесь", - добавил он.



"Кроме этого, согласно ч.2 ст.422 Криминального процессуального кодекса Украины, апелляционная жалоба должна быть рассмотрена не позже, чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции. Наша жалоба была в суде в начале декабря 2019 года, а рассмотрена судом только в конце мая 2020 года, фактически более, чем через 6 месяцев, а не через 3 дня. Причиной грубого нарушения процессуальных сроков этого рассмотрения была систематическая неявка прокуроров в судебные заседания. Прокуроры, участие которых согласно ч.3 ст.36 Криминального процессуального кодекса Украины обязательно, семь раз беспричинно или по надуманным причинам не являлись в суд, что имеет очевидные признаки умышленного затягивания процесса рассмотрения жалобы и свидетельствует о понимании прокурорами незаконности решения Печерского суда и предвзятости органов досудебного расследования касательно К.Жеваго. Следователи ГБР и сотрудники прокуратуры ведут себя в этом деле, как настоящие коррумпированные оборотни в погонах", - отметил юридический консультант-адвокат.



"К.Жеваго совершению не причастен к инкриминируемым ему противоправным деяниям. Думаю, это стало очевидным даже прокуратуре, которая поддерживает обвинение в судах, поэтому прокуроры и уклоняются от обязательной явки в суд. На протяжении пяти лет они собирали доказательства причастности К.Жеваго к совершению противоправных деяний, но не нашли их. В материалах дела - полное отсутствие доказательной базы в отношении К.Жеваго, одна беллетристика. Кроме того, ряд грубейших процессуальных нарушений и фальсификация доказательств со стороны органов досудебного следствия привели к вынесению незаконного решения касательно К.Жеваго Печерским районным судом г. Киева. В этот раз апелляция исправила очевидную ошибку, но кто возместит К.Жеваго материальный и моральный ущерб, нанесенный незаконными действиями и решениями органов досудебного расследования и суда? Кто понесет наказание за все эти «художества»? Нельзя оставлять безнаказанным беззаконие и произвол власти, которая поддерживает это беззаконие, и мы это не оставим. Адвокатура часто бывает в оппозиции к власти, но всегда на страже законности и справедливости", - добавил юридический консультант-адвокат.



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