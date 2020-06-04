Трамп запретил авиакомпаниям Китая летать в США Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Такое решение Д.Трамп назвал ответной мерой на действия китайских властей, не дающих возможности американским авиаперевозчикам возобновить полеты в Китай в полном объеме.



В сообщении, распространенном Министерством транспорта США 3 мюня, говорится, что запрет вступает в силу 16 июня, однако Д.Трамп может ускорить его введение, если посчитает нужным.



Американские авиакомпании были вынуждены сократить полеты в Китай ранее в этом году на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и Пекин до сих пор не разрешил им вернуться к прежнему режиму работы, хотя они были готовы сделать это с 1 июня.



"Нежелание китайских властей одобрить запрос авиакомпаний США является нарушением нашего соглашения о воздушном транспорте", - говорится в сообщении американского Минтранса.



Ранее Минтранс обвинил Китай в незаконном блокировании попыток компаний США возобновить полеты в Китай в режиме, действовавшем до пандемии. По мнению ведомства, Пекин нарушил двустороннее соглашение, разрешив своим авиакомпаниям продолжать полеты между двумя странами, не отвечая, при этом, на запросы Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings Inc., готовившихся увеличить объемы авиаперевозок.



В настоящее время четыре китайские авиакомпании осуществляют перелеты между США и Китаем.



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