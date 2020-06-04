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Заработавшие аглофабрики в Китае ухудшили экологию

04.06.20 11:09 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, по состоянию на 2 июня ни одна из 21 металлургических компаний в городском округе Таншань, провинция Хэбэй, не выполнила распоряжение местных властей о снижении мощностей аглофабрик, заводов по производству окатышей и доменных печей на 20-50% из-за ухудшения экологической обстановки.

Власти Таншаня выдали 30 мая соответствующее распоряжение 21 из 33 комбинатов в округе, которые не отвечают новым отраслевым экологическим стандартам.

Тем не менее, по данным Mysteel, 2 июня средний уровень загрузки мощностей аглофабрик в Таншане составлял 73,7%, на 11,9 п.п. больше, чем неделей ранее. А доменные печи были загружены на 83,2%.

По оценкам китайских специалистов, металлурги в Таншане не спешат выполнять распоряжения властей из-за благоприятной обстановки, сложившейся на национальном рынке стали. Как отмечает Mysteel, средняя маржа превышает 400 юаней (56 долл.) за тонну, поэтому металлургическим компаниям выгодно наращивать производство.

МинПром

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