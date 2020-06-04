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Заработавшие аглофабрики в Китае ухудшили экологию
04.06.20 11:09 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, по состоянию на 2 июня ни одна из 21 металлургических компаний в городском округе Таншань, провинция Хэбэй, не выполнила распоряжение местных властей о снижении мощностей аглофабрик, заводов по производству окатышей и доменных печей на 20-50% из-за ухудшения экологической обстановки.
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