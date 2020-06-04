Бразильские металлурги просят помощи у государства

Вследствие эпидемии коронавируса и экономического кризиса средний уровень загрузки мощностей в бразильской сталелитейной отрасли составляет около 40%. В конце мая остановила доменную печь компания CSN.
Основные предложения бразильских металлургов сводятся к двум пунктам. Во-первых, они просят президента Ж.Болсонару воспользоваться своими дружескими связями с президентом США Дональдом Трампом и договориться с ним об освобождении Бразилии от американских стальных тарифов или хотя бы об увеличении квоты на импорт бразильских слябов и стальной продукции.
Во-вторых, бразильские компании хотели бы усиления защиты внутреннего рынка. В частности, глава Бразильского института стали Марко Поло ди Мелло Лопес предложил ввести специальные тарифы на китайскую и южнокорейскую стальную продукцию. Правда, против усиления протекционизма высказался присутствовавший на встрече министр экономики Паулу Гедеш.