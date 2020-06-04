Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бразильские металлурги просят помощи у государства

04.06.20 10:39 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

с

Вследствие эпидемии коронавируса и экономического кризиса средний уровень загрузки мощностей в бразильской сталелитейной отрасли составляет около 40%. В конце мая остановила доменную печь компания CSN.

Основные предложения бразильских металлургов сводятся к двум пунктам. Во-первых, они просят президента Ж.Болсонару воспользоваться своими дружескими связями с президентом США Дональдом Трампом и договориться с ним об освобождении Бразилии от американских стальных тарифов или хотя бы об увеличении квоты на импорт бразильских слябов и стальной продукции.

Во-вторых, бразильские компании хотели бы усиления защиты внутреннего рынка. В частности, глава Бразильского института стали Марко Поло ди Мелло Лопес предложил ввести специальные тарифы на китайскую и южнокорейскую стальную продукцию. Правда, против усиления протекционизма высказался присутствовавший на встрече министр экономики Паулу Гедеш.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:43
Трамп запретил авиакомпаниям Китая летать в США
11:27
Из-за аварии в Норильске акции Норникеля сразу подешевели
11:09
Заработавшие аглофабрики в Китае ухудшили экологию
10:54
Украина увеличивает импорт автомобильного секонд-хенда
10:26
Германия потратит 1,3 трлн евро на поддержку экономики
09:58
МВФ примет решение по Украине 9 июня
09:30
Недельное производство стали в США снизилось на 36%
09:07
WSA опубликовала новый рейтинг крупнейших меткомпаний
08:56
Саудовская Аравия повышает импортные пошлины на сталь
08:04
В МВД предлагают забирать права у системных нарушителей ПДД
03.06.20
18:03
Зеленский готов оставить Украину без кофе и лосося
18:00
Объемы реализации промпродукции уменьшились на 11,5%
17:50
В манипуляциях на рынке электроэнергии подозревают 64 компании
17:37
Тарифы Укртрансгаза на хранение, закачку и отбор газа из ПХГ пересмотрят
17:15
Повышение ставок ренты на добычу железной руды сильно ударит по ГМК – эксперт
16:50
Лимит госгарантий для поддержки малого бизнеса составит 5 млрд грн.
16:20
ЕЭС солидарно с ДТЭК в вопросе выплат за передачу при экспорте электроэнергии
16:03
Выручка Voestalpine снизилась на 6,2%
15:52
В Украине появится вице-премьер по промышленной политике
15:32
УЗ закупает колеса и бандажи исходя из прогнозной потребности до конца 2022 года
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!