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Германия потратит 1,3 трлн евро на поддержку экономики

04.06.20 10:26
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Германия утвердила второй пакет стимулирующих мер с начала пандемии коронавируса, размер которого составляет 130 млрд евро. Эти стимулы рассчитаны на 2020 и 2021 годы.

Таким образом, общий объем мер поддержки экономики достиг 1,3 трлн евро. Это крупнейший показатель п по отношению к ВВП в Европе.

Вскоре после начала локдауна в связи с пандемией коронавируса Германия приняла пакет мер, включающий прямые выплаты в размере 353,3 млрд евро и гарантии на сумму 819,7 млрд евро.

"Мы пытаемся выйти из этой очень сложной ситуации вместе", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду после утверждения пакета мер, говоря о его масштабе. Пакет предусматривает поддержку крупных и мелких компаний, работников и их семей.

В числе мер - единоразовые выплаты семьям в размере 300 евро на одного ребенка, налоговые льготы для компаний, снижение налога на добавленную стоимость на ограниченный период.

Документ предусматривает предоставление финансовой помощи общей суммой около 25 млрд евро компаниям в таких сферах, как туризм, существенно пострадавшим от пандемии коронавируса и продолжающим испытывать трудности в связи с действующими ограничениями.

МинПром

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