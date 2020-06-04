МВФ примет решение по Украине 9 июня Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.



Согласно ему, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.



МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18–месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно 5 млрд долл.), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.



"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.



Предполагается, что первый транш составит 1,9 млрд долл. и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.



Позитивное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и откроет кредит Всемирного банка (до 1 млрд долл).



МинПром



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