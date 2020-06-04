Саудовская Аравия повышает импортные пошлины на сталь

Саудовская Аравия объявила о повышении импортных пошлин на широкий ассортимент товаров, включая все основные категории стальной продукции. Новые тарифы вступают в силу с 10 июня.
В частности, пошлины на стальные полуфабрикаты возрастут от 5 до 10-12%, на различные виды листового проката, включая легированный, — от 5 до 10-15%, на сортовой и фасонный прокат — от 5-10 до 12-20%. Самые высокие тарифы установлены на арматуру и катанку.
Пошлины не распространяются на государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), а также на страны, являющиеся членами Лиги арабских государств.
Повышение импортных тарифов объясняется сложным экономическим положением, в которое попала Саудовская Аравия из-за падения мировых цен на нефть. Хотя биржевые котировки на сорт Brent достигли 40 долл. за баррель, но бюджет государства балансируется только при 80 долл. за баррель.