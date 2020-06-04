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В МВД предлагают забирать права у системных нарушителей ПДД

04.06.20 08:04
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Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первый - когда в адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом.

На протоколе есть Q-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости.

Указано, что если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант - зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя", штрафы будут приходить в виде сообщения.

Как сообщалось, 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области, которая за первый день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.

МинПром

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