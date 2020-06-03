Зеленский готов оставить Украину без кофе и лосося Президент Украины Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.



"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду.



В.Зеленский отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили "обычных нормальных" украинцев, которые сказали, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут", а теперь им это делать не дают: "Та мы сейчас тут тебе покажем!" – "Показывайте". И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что "у вас завтра ничего не будет", никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, "если вы не будете нас пропускать по 500 долл".



"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом - контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска - на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что вы вас тут сейчас разнесем". Вот что происходило на Закарпатье", - рассказал президент.



По словам В.Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.



"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - заявил президент.



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